Delia Duran “difende” Soleil “vittima come me” e parla della coppia aperta con Alex: “Ho baciato delle donne…” – VIDEO (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Delia Duran si è confidata con Sophie Codegoni, spiegandole perché ha deciso di non nominare Soleil Sorge: “L’ho vista troppo depressa e sofferente. Ho nominato Alessandro perché sapevo che nessuno l’avrebbe nominato ed ha capito la situazione”. Delia Duran “difende” Soleil “vittima come me” e parla del rapporto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip,si è confidata con Sophie Codegoni, spiegandole perché ha deciso di non nominareSorge: “L’ho vista troppo depressa e sofferente. Ho nominato Alessandro perché sapevo che nessuno l’avrebbe nominato ed ha capito la situazione”.me” edel rapporto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

FranAltomare : (Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli) ?? #GFVIP - blogtivvu : Delia Duran parla della paparazzata fake fuori dal GF Vip: spunta Fabrizio Corona? – VIDEO - ceci_patrizia : E niente io sono ancora ferma a Delia che dice a Soleil ' io sono qui dentro perché sono Delia Duran e non perché s… - 361_magazine : Delia Duran e Soleil Sorge sono rivali in amore. Ieri sera la modella sudamericana ha usato Wikipedia come 'arma' p… - _SaraC_92 : RT @Ri_Ghetto: IO SONO ENTRATA PERCHÉ SONO DELIA DURAN VAI A VEDERE IL MIO WIKIPEDIA TESORO -