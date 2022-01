Delia Duran cita la sua pagina su Wikipedia come “arma” contro Soleil, ma la pagina è stata cancellata (Di sabato 22 gennaio 2022) Delia Duran e Soleil Sorge sono rivali in amore. Ieri sera la modella sudamericana ha usato Wikipedia come “arma” per difendersi dalla fashion blogger, ma la sua pagina è stata cancellata… Delia Duran ieri sera si è scontrata nuovamente con Soleil Sorge, che le ha rinfacciato di trovarsi al Grande Fratello Vip solo perché è la moglie di Alex Belli. A quel punto Delia ha replicato, usando come “arma” la sua pagina su Wikipedia (che è stata cancellata ma lei non lo sa): “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022)Sorge sono rivali in amore. Ieri sera la modella sudamericana ha usato” per difendersi dalla fashion blogger, ma la suaieri sera si è scontrata nuovamente conSorge, che le ha rinfacciato di trovarsi al Grande Fratello Vip solo perché è la moglie di Alex Belli. A quel puntoha replicato, usando” la suasu(che èma lei non lo sa): “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono ...

FranAltomare : (Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli) ?? #GFVIP - 361_magazine : Delia Duran e Soleil Sorge sono rivali in amore. Ieri sera la modella sudamericana ha usato Wikipedia come 'arma' p… - _SaraC_92 : RT @Ri_Ghetto: IO SONO ENTRATA PERCHÉ SONO DELIA DURAN VAI A VEDERE IL MIO WIKIPEDIA TESORO - Klaire42155244 : Non capisco ma hanno cancellato nelle ultime 24 il wikipedia di *Nuset del valle duran perez* 'Delia Duran' ...… - _yvanx : Mara Sattei come una Delia Duran qualunque, senza pagina Wikipedia. #gfvip -