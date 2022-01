Del Piero che magia! Con un dito "spegne" Los Angeles

Advertising

GoalItalia : ?? STORY ?? 'Del Piero mi svegliò col rombo della sua macchina' Le origini del Principino @ClaMarchisio8, dalle not… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Piero della Francesca, I duchi di Urbino Federico da Montefeltro e Battista Sforza, 147… - UEFAcom_it : ???? Francesco Totti o Alessandro Del Piero? #UCL - arusepaburo : @Mengu09 Alessandro Del Piero ?? - salvatoretillo1 : @mesanti64 @lellokata La maledetta è stata alzata anche da Vialli Ravanelli Del Piero -

Ultime Notizie dalla rete : Del Piero

Divertente video pubblicato su Instagram da Alessandro: l'ex attaccante della Juventus "spegne" il cielo di Los AngelesSuo figlio Leonardo ne ha 22 e lavora per l'Inter in una squadra di osservatori coordinata da Verdelli sotto la supervisionedirettore sportivo nerazzurroAusilio . L'idea è stata...E' quanto accaduto nella notte scorsa ad un uomo di 56 anni precipitato nel vuoto da un palazzo di via Piero Gobetti a Garbagnate Milanese ... in classe La tragedia è avvenuta intorno alle 4 del ...Aveva 76 anni È morto all'età di 76 anni Piero Roullet, noto albergatore di Cogne. Titolare del rinomato albergo Bellevue, nel 2008 aveva ricevuto l'onorificenza di Commendatore al merito della Repu ...