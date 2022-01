Advertising

orizzontescuola : Decreto Milleproroghe, Pittoni: “Siamo pronti a ripresentare la proposta anti contagio nelle scuole” - PoliticaNewsNow : Decreto Milleproroghe, Guidolin (M5S): 'Subito l’indennità agli infermieri' - cammisa_massimo : RT @InSic_it: ??Sorveglianza radiometrica: ancora una proroga al regime transitorio nel Decreto Milleproroghe 2022 (DL 228/21). ??Cos'è la S… - mariafalsetta : RT @InSic_it: ??Sorveglianza radiometrica: ancora una proroga al regime transitorio nel Decreto Milleproroghe 2022 (DL 228/21). ??Cos'è la S… - PoliticaNewsNow : Decreto Milleproroghe, Guidolin (M5S): 'Subito l’indennità agli infermieri' -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Milleproroghe

Orizzonte Scuola

228 (il cosiddetto) hanno presentato un emendamento per dare una risposta alle esigenze sopra elencate' . 'L'obiettivo dell'emendamento è quello di affrontare, almeno ...Per questo motivo ho presentato un emendamento al Dlche chiede al Governo, per tutto ... Ciò sarebbe possibile prorogando l'efficacia delle disposizioni del cosiddetto'cura ...Sestri Levante. “Forza Italia è al fianco delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa nella battaglia per evitare l’innalzamento del canone di concessione da 500 a 2500 euro e oltre. Faremo la n ...La proroga della cassa integrazione Covid, scaduta a fine 2021, per ulteriori 13 settimane, fino al 31 marzo 2022, prevedendo un limite di spesa di 150 milioni. E’ quanto chiedono diversi emendamenti ...