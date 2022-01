De Simone | “Urge lavorare sul recupero del patrimonio artistico culturale della città”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 22 gennaio 2022) di Monica De Santis Santa Maria de Alimundo, è questo il nomechiesa che secondo la leggenda dovrebbe ospitare le spoglie del poeta Masuccio?Salernitano. Santa Maria de Alimundo è questo il nomechiesa longobarda abbandonata da decenni, la chiesa che collega via Tasso con largo Montone e con gli anni e la non curanza di Curia, Amministrazione Comunale e Sovrintendenza è diventata poco visibile, ricoperta da piante e transenne. Nell’edizione di ieri abbiamo dedicato ampio spazio alla chiesa abbandonata. Oggi torniamo sul caso Santa Maria de Alimundo, con Andrea De, ex presidenteProvincia di Salerno ed ex parlamentare… “Bene ha fatto Cronache a lanciare un grido d’allarme sull’importante monumento. – dice De– La denuncia sulle drammatiche condizioni in cui versa Santa ...