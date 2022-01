Danni da vaccino Covid, fondo da 150 milioni di euro per gli indennizzi: a chi spetta e come fare domanda (Di sabato 22 gennaio 2022) Danni da vaccino Covid: è ufficiale, arrivano gli indennizzi. Lo ha stabilito il Governo con il nuovo decreto Sostegni. Esso conterà oltre un miliardo e mezzo per le attività più colpite dall’emergenza pandemica. Non solo: vedendo gli articoli della bozza è possibile leggere che sono presenti degli indennizzi appositi per chi ha subito Danni a seguito della vaccinazione anti-Covid. Nello specifico si parla di 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per il 2023. Ma come si deciderà chi ne avrà diritto? Sarà un successivo decreto del Ministro della Salute e di quello dell’Economia. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 14.821 nuovi casi: in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022)da: è ufficiale, arrivano gli. Lo ha stabilito il Governo con il nuovo decreto Sostegni. Esso conterà oltre un miliardo e mezzo per le attività più colpite dall’emergenza pandemica. Non solo: vedendo gli articoli della bozza è possibile leggere che sono presenti degliappositi per chi ha subitoa seguito della vaccinazione anti-. Nello specifico si parla di 50per il 2022 e 100per il 2023. Masi deciderà chi ne avrà diritto? Sarà un successivo decreto del Ministro della Salute e di quello dell’Economia. Leggi anche:, oggi nel Lazio 14.821 nuovi casi: in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive su Il Corriere ...

