Dall’Inghilterra | il gioiello della Juve nel mirino del Chelsea!

(Di sabato 22 gennaio 2022) Matthijs De Ligt, stando alle indiscrezioni riportate dal The Sun, è il primo nome sulla lista dei desideri del Chelsea. I Blues in estate potrebbero perdere a zero Rudiger, Azpilicueta e Christensen, tre giocatori su cui sono puntati gli occhi di mezza Europa, per questo Tuchel si aspetta un gran colpo in difesa. Matthijs De Ligt,ntus Secondo il tabloid inglese il Chelsea sarebbe disposto a fare pazzie per De Ligt e il prezzo fissato sarebbe di circa 65 milioni di euro. Sul centrale olandese ci sono anche altri club come Bayern Monaco e Barcellona, con Mino Raiola che potrebbe spingere per la cessione. Simone Borghi