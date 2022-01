Dal Perù: “Il Benevento non voleva lasciare Lapadula alla Nazionale” (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non accennano a placarsi gli effetti del braccio di ferro tra Lapadula e il Benevento. Dal Perù arrivano infatti nuovi dettagli sulla vicenda che ha agitato tifosi a ogni latitudine. Se a Benevento infatti i tifosi si sono schierati con la società dopo lo strappo del numero 9 (rimpiazzato da Francesco Forte in questa finestra di mercato), in Sud America sono ansiosi di conoscere il futuro del loro beniamino, che a breve sarà impegnato a guidare la ‘blanquirroja’ nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Secondo quanto riportato da RPP Noticias, negli ultimi giorni il Benevento avrebbe provato a non concedere Lapadula per i prossimi impegni in Nazionale adducendo a un infortunio. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Non accennano a placarsi gli effetti del braccio di ferro trae il. Dalarrivano infatti nuovi dettagli sulla vicenda che ha agitato tifosi a ogni latitudine. Se ainfatti i tifosi si sono schierati con la società dopo lo strappo del numero 9 (rimpiazzato da Francesco Forte in questa finestra di mercato), in Sud America sono ansiosi di conoscere il futuro del loro beniamino, che a breve sarà impegnato a guidare la ‘blanquirroja’ nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Secondo quanto riportato da RPP Noticias, negli ultimi giorni ilavrebbe provato a non concedereper i prossimi impegni inadducendo a un infortunio. ...

Advertising

anteprima24 : ** Dal #Perù: 'Il ##Benevento non voleva lasciare Lapadula alla #Nazionale' ** - LucianaCiolfi : RT @LucaGuala: Bananito bio in confezione compostabili spedito dal Perù all'Italia per via aerea. Avete capito tutto #insostenibile https:/… - matteoparlato : RT @LucaGuala: Bananito bio in confezione compostabili spedito dal Perù all'Italia per via aerea. Avete capito tutto #insostenibile https:/… - RicCampa96 : RT @climatewatch_: Perù, corsa contro il tempo per ripulire le spiagge dal petrolio. Il 15 gennaio una nave italiana della compagnia @Repso… - GiusTW : RT @LucaGuala: Bananito bio in confezione compostabili spedito dal Perù all'Italia per via aerea. Avete capito tutto #insostenibile https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Perù VATICANO - Papa Francesco conferisce il ministero di lettore e di catechista a uomini e donne di diversi continenti Saranno presenti, poi, per ricevere il ministero di Catechista, due laici provenienti dal Vicariato Apostolico di Yurimaguas (Perù), in Amazzonia; due fedeli dal Brasile che già si occupano della ...

BUSCA/ Il teatro di Santibriganti riparte dal Civico con lo spettacolo musicale dei Trelilu In scena una via di mezzo tra concerto e cabaret, con le canzoni che spaziano dal "Guglielmo Tell" di Gioachino Rossini a "Tu" di Umberto Tozzi e sono precedute e seguite da gag e dialoghi ...

Covid nel mondo: in Austria in forse l'obbligo vaccinale dall'1 febbraio. In Ue l'80% degli adulti ora è vac… La Repubblica Saranno presenti, poi, per ricevere il ministero di Catechista, due laici provenientiVicariato Apostolico di Yurimaguas (), in Amazzonia; due fedeliBrasile che già si occupano della ...In scena una via di mezzo tra concerto e cabaret, con le canzoni che spaziano"Guglielmo Tell" di Gioachino Rossini a "Tu" di Umberto Tozzi e sono precedute e seguite da gag e dialoghi ...