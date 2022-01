Da lunedì in Parlamento il voto per il 13esimo capo dello Stato (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal 24 gennaio, lunedì, il Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali (tre per ogni regione eletti dal Consiglio regionale ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno solo) sarà ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal 24 gennaio,, ilin seduta comune allargato ai delegati regionali (tre per ogni regione eletti dal Consiglio regionale ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno solo) sarà ...

Advertising

DantiNicola : Martedì sceglieremo il nuovo Presidente del Parlamento Europeo. Come funziona, la storia, chi sono i candidati, pro… - Europarl_IT : La cerimonia di commemorazione del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si terrà all'inizio della sessio… - DantiNicola : A partire da questa sera tutti i lunedì alle 21: Renew Europa. Un viaggio alle scoperta delle istituzioni europee:… - shineelite2 : RT @shineelite2: Se avessimo un parlamento come si deve,lunedì,prima delle operazioni di voto per il Colle,osserverebbero tutti un minuto d… - shineelite2 : Se avessimo un parlamento come si deve,lunedì,prima delle operazioni di voto per il Colle,osserverebbero tutti un m… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Parlamento Quirinale, Mattarella chiude mandato. Un settennato senza bis? Il settennato di Sergio Mattarella al Colle termina il 3 febbraio prossimo e lunedì 24 gennaio cominceranno le votazioni per l'elezione del suo successore. Un periodo, quello ... il Parlamento, non ...

Da lunedì in Parlamento il voto per il 13esimo capo dello Stato Dal 24 gennaio, lunedì, il Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali (tre per ogni regione eletti dal Consiglio regionale ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno solo) sarà impegnato nell'...

Quanti voti servono per eleggere il Presidente della Repubblica: il quorum e i numeri in Parlamento Fanpage.it Il settennato di Sergio Mattarella al Colle termina il 3 febbraio prossimo e24 gennaio cominceranno le votazioni per l'elezione del suo successore. Un periodo, quello ... il, non ...Dal 24 gennaio,, ilin seduta comune allargato ai delegati regionali (tre per ogni regione eletti dal Consiglio regionale ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno solo) sarà impegnato nell'...