Da Inter - Venezia a Milan - Juve | le ultime sulle gare principali della 23ª giornata

Advertising

Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ?? | INTER V VENEZIA ? QUIZ ?? Chi ha deciso l'ultimo #InterVenezia a San Siro il 16 settembre 2001? ?? Hai indovina… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Qual è stato l'unico giocatore che ha messo a segno una tripletta in… - FrancoCoppa1 : RT @Gianpaolo_5: Milan-Spezia 17/1 Inter-Empoli 19/1 (120 minuti) Inter-Venezia 22/1 Milan-#Juventus 23/1 4 partite e mezzo sullo stess… - vivoperlinter : Verso #InterVenezia: le probabili scelte di #Inzaghi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Venezia

... vale a dire Lautaro e Brozovic: entrambi arrivano alla sfida colda diffidati in virtù dei ... L'è passata indenne in entrambi i casi, ma sarebbe meglio non replicare la scomoda situazione ...Dopo la vittoria del Verona sul Bologna, la 23ª giornata prevede oggi Genoa - Udinese alle 15,alle 18 e Lazio - Atalanta alle 20.45. Domani, poi, sarà il turno, tra le big, di Napoli ...Buone notizie per Inter e Venezia, che potranno giocare oggi, il nuovo giro di tamponi dei lagunari non ha evidenziato nuove positività ...CALCIOMERCATO - Gara confermata quest'oggi (sabato 22 gennaio 2022) con fischio d'inizio alle 18. La formazione di mister Zanetti non ha visto allargarsi ...