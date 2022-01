Cuperlo | “Berlusconi presidente della Repubblica | stesse chance della Salernitana in Champions”

(Di sabato 22 gennaio 2022) La corsa al posto daè aperta, Gianni: “ha ledi andare in“. Il politico utilizza un paragone calcistico per parlarecorsa al Colle. L’ex premier Silvioin questi giorni scioglierà la riserva su una sua candidatura a. Il centro destra, almeno sulla carta, si schiera compatto con il leader di Forza Italia, ma secondo Gianniè solo una facciata. “Non ci può essere – spiega– una ...

Napolipiu.com

... appello di Letta al centrodestra per un patto di legislatura: "Eleggiamo insieme un presidente super partes,è divisivo" Pd,a D'Alema: "Massimo sbagliò: era giusto restare e ...Anzi, a sentire, "il tema che si pone piuttosto è un maggiore coinvolgimento dei partiti ... Esi ritirerà in buon ordine? "Lui avrebbe le stesse chances della Salernitana di centrare ...La corsa a Presidente della Repubblica è aperta, Gianni Cuperlo: "Berlusconi ha le stesse chance della Salernitana di andare in Champions".È durata poco più di un'ora l'udienza del processo davanti al giudice monocratico della seconda sezione penale del ...