Covid: raddoppiati suicidi tra giovani, 'serve piano per salute mentale' dopo lockdown (2) (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) - In questo senso "è sempre più urgente mettere in campo una azione preventiva efficace per intercettare il disagio, accentuato dall'isolamento e dal confinamento imposti dalla pandemia. Manca invero un piano educativo e sanitario sulla salute mentale, inteso a individuare precocemente i segni di disturbi psichici e comportamentali dei giovani e dei ragazzi, nonostante siano aumentati i gesti di autolesionismo, accentuati dalle sfide online come quelle di Tik Tok, e siano raddoppiati i tentativi di suicidio e anche i suicidi portati a termine", si sottolinea nella relazione del presidente della corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei.

