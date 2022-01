Covid oggi Tokyo, oltre 10mila contagi in un giorno (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta a Tokyo sono stati registrati più di 10mila contagi da Covid-19 in 24 ore. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Kyodo, secondo cui nella capitale giapponese sono stati rilevati 11.227 contagi, facendo registrare un record per il quarto giorno consecutivo. In tutto il Giappone si contano 49.854 infezioni, un numero mai toccato dall’inizio della pandemia. Mentre la variante omicron continua a diffondersi rapidamente nel Paese, il governo ha inserito Tokyo ed altre 12 prefetture in uno stato di quasi-emergenza, misura che consente alle autorità locali di anticipare la chiusura di bar e ristoranti e di fermare o limitare la somministrazione di alcolici. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Per la prima volta asono stati registrati più dida-19 in 24 ore. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Kyodo, secondo cui nella capitale giapponese sono stati rilevati 11.227, facendo registrare un record per il quartoconsecutivo. In tutto il Giappone si contano 49.854 infezioni, un numero mai toccato dall’inizio della pandemia. Mentre la variante omicron continua a diffondersi rapidamente nel Paese, il governo ha inseritoed altre 12 prefetture in uno stato di quasi-emergenza, misura che consente alle autorità locali di anticipare la chiusura di bar e ristoranti e di fermare o limitare la somministrazione di alcolici. L'articolo proviene da Italia Sera.

