Covid oggi Sardegna | 1 113 contagi e 5 morti | bollettino 22 gennaio

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.113 i nuovida Coronavirus, 222022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23576 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 275, 6 in più di ieri. In isolamento a casa 22.078 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il limite del 10% dei posti letto Covid in terapia intensiva era già stato superato dal 6 dicembre e ora si attesa sul 15%. Ufficiale: la Sardegna da lunedì 24 gennaio entrerà in zona gialla. L'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid ha infatti superato la soglia di saturazione del 15 per cento negli ultimi due giorni, come certifica il sito istituzionale dell ...