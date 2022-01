Covid oggi Puglia | 7 902 contagi e 11 morti | bollettino 22 gennaio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.902 i nuovida coronavirus222022 in, secondo dati e numeri dell’ultimoCobvid-19 della Regione. Si registrano altri 11. I nuovisono stati rilevati su 43.295 tamponi. I nuovi casi per provincia- Bari: 2.461; Bat: 863; Brindisi: 660; Fa: 1.317; Lecce: 1.475; Taranto: 1.024; Residenti fuori regione: 70; Provincia in definizione: 32. Sono 143.357 le persone attualmente positive in, 699 ricoverate in area non critica e 69 in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 534.537 i casi totali di positività registrati in, 7.194.602 i test eseguiti, 384.066 le persone guarite e 7.114 i decessi. L'articolo proviene da Sbircia la ...