Covid news. Bollettino: 171.263 casi e 333 decessi. Tasso di positività al 16,4%. LIVE (Di sabato 22 gennaio 2022) Calano ricoveri ordinari (-43) e terapie intensive (-31). Processati 1.043.649 tamponi. In Italia la curva rallenta, ma 4 Regioni vanno in arancione: si tratta di Abruzzo, Friuli-VG, Piemonte e Sicilia. Puglia e Sardegna passano al giallo. Segnali di rallentamento dei contagi: secondo il monitoraggio dell'Iss, l'Rt scende a 1,31. Dopo settimane, calano i ricoveri ordinari. Secondo il report dell'Iss il rischio di morte è 33 volte più alto per i non immunizzati rispetto a chi ha ricevuto la terza dose

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Inter - Venezia LIVE alle 18 ... alle 18, nel secondo anticipo della 23esima giornata di Serie A: di fronte il Venezia di Paolo Zanetti , in un match che è stato a lungo a rischio per i tanti casi di positività al Covid all'interno ...

Coppa d'Africa, 12 positivi per le Comore: contro il Camerun senza portiere Ma saranno costretti a farlo in una situazione drammatica, come annunciato dalla Federazione ben 12 membri del gruppo - squadra (calciatori e staff) sono risultati positivi al Covid - 19 e non ...

Covid news. Bollettino: 171.263 casi e 333 decessi. Tasso di positività al 16,4%. LIVE Sky Tg24 Fiorentina, due calciatori positivi al Covid La Fiorentina ha appena comunicato, attraverso il suo sito ufficiale, la positività al Covid di due suoi calciatori. Come da sue abitudini, il club viola non ha diffuso i nomi dei positivi. Una cattiv ...

Risarcimento danno da vaccino Covid: come chiederlo e chi può ottenerlo Il rimborso potrà ricevere chi ha riportato danni permanenti e non chi ha avuto sintomi come febbre e dolore al braccio ...

