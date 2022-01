Covid: Meloni, 'indennizzo danni vaccino insufficiente, Fdi ha chiesto 1 mld' (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia aveva chiesto, con un emendamento alla Manovra, di istituire un fondo di un miliardo di euro per indennizzare i danni legati ai vaccini anti-Covid: una misura che sarebbe servita per sostenere la campagna vaccinale soprattutto di anziani e categorie fragili. Una proposta che ci è stata bocciata dalla sinistra e derubricata come inadeguata". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Abbiamo appreso che il governo ha stanziato 50 milioni nel 2022 e 100 nel 2023 per indennizzare gli effetti collaterali del vaccino. Un primo passo ma non sufficiente. Come al solito Fratelli d'Italia indica la strada, ma ci vogliono mesi prima che il 'governo dei migliori' la capisca e decida di seguirla". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia aveva, con un emendamento alla Manovra, di istituire un fondo di un miliardo di euro per indennizzare ilegati ai vaccini anti-: una misura che sarebbe servita per sostenere la campagna vaccinale soprattutto di anziani e categorie fragili. Una proposta che ci è stata bocciata dalla sinistra e derubricata come inadeguata". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia. "Abbiamo appreso che il governo ha stanziato 50 milioni nel 2022 e 100 nel 2023 per indennizzare gli effetti collaterali del. Un primo passo ma non sufficiente. Come al solito Fratelli d'Italia indica la strada, ma ci vogliono mesi prima che il 'governo dei migliori' la capisca e decida di seguirla".

