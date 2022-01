Covid, le news. Bollettino: calano terapie intensive (-31) e ricoveri ordinari (-43). LIVE (Di sabato 22 gennaio 2022) In Italia registrati 171.263 contagi e 333 decessi. Processati 1.043.649 tamponi, tasso di positività al 16,4%. Quattro regioni passano in arancione: si tratta di Abruzzo, Friuli-VG, Piemonte e Sicilia. Puglia e Sardegna vanno in giallo. Segnali di rallentamento dei contagi: secondo il monitoraggio dell'Iss, l'Rt scende a 1,31. Dopo settimane, calano i ricoveri ordinari. Secondo il report dell'Iss il rischio di morte è 33 volte più alto per i non immunizzati rispetto a chi ha ricevuto la terza dose Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022) In Italia registrati 171.263 contagi e 333 decessi. Processati 1.043.649 tamponi, tasso di positività al 16,4%. Quattro regioni passano in arancione: si tratta di Abruzzo, Friuli-VG, Piemonte e Sicilia. Puglia e Sardegna vanno in giallo. Segnali di rallentamento dei contagi: secondo il monitoraggio dell'Iss, l'Rt scende a 1,31. Dopo settimane,. Secondo il report dell'Iss il rischio di morte è 33 volte più alto per i non immunizzati rispetto a chi ha ricevuto la terza dose

