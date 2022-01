Covid Lazio, morto 28enne non vaccinato di Terracina (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un 28enne non vaccinato contro il Covid è morto ieri a Latina. La Asl di Latina ha comunicato all’Unità di Crisi Covid il decesso di un giovane di 28 anni non vaccinato avvenuto nella giornata di ieri presso l’ospedale Goretti di Latina, ha riferito l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “La Asl di Latina ha appena comunicato che anche il padre del giovane di Terracina deceduto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni ed è intubato. L’uomo di 55 anni, come il figlio, non è vaccinato” comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. La vittima, residente a Terracina, era giunta al pronto soccorso di Terracina il 16 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Unnoncontro ilieri a Latina. La Asl di Latina ha comunicato all’Unità di Crisiil decesso di un giovane di 28 anni nonavvenuto nella giornata di ieri presso l’ospedale Goretti di Latina, ha riferito l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “La Asl di Latina ha appena comunicato che anche il padre del giovane dideceduto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni ed è intubato. L’uomo di 55 anni, come il figlio, non è” comunica l’Unità di Crisidella Regione. La vittima, residente a, era giunta al pronto soccorso diil 16 ...

