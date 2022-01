Covid Italia, 171.263 contagi e 333 morti: bollettino 22 gennaio (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 171.263 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 333 morti. In calo i ricoveri, 19.442 con sintomi, 43 in meno da ieri, e 1.676 in terapia intensiva, 31 in meno da ieri. Da ieri sono 148.756 i nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.043.649 tamponi con un indice di positività al 16,5%. LOMBARDIA – Sono 31.164 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 82 morti. Nelle ultime 24 ore ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 171.263 i nuovida Coronavirus inoggi, 222022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 333. In calo i ricoveri, 19.442 con sintomi, 43 in meno da ieri, e 1.676 in terapia intensiva, 31 in meno da ieri. Da ieri sono 148.756 i nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.043.649 tamponi con un indice di positività al 16,5%. LOMBARDIA – Sono 31.164 i nuovida Coronavirus oggi, 222022 in Lombardia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 82. Nelle ultime 24 ore ...

