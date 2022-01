Covid, Iss: rischio t. intensiva è 39 volte maggiore per no-vax rispetto a chi ha 3 dosi (Di sabato 22 gennaio 2022) Dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'epidemia di coronavirus in Italia, emerge che il rischio di morte è 33 volte più alto per i non immunizzati rispetto a chi ha ricevuto la terza dose o il booster. Nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva, l’efficacia nel prevenire il contagio e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 66,7% e al 97,5%. Cresce l’incidenza nei bambini fino a 11 anni, calano i ricoveri under 19 Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022) Dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'epidemia di coronavirus in Italia, emerge che ildi morte è 33più alto per i non immunizzatia chi ha ricevuto la terza dose o il booster. Nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva, l’efficacia nel prevenire il contagio e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 66,7% e al 97,5%. Cresce l’incidenza nei bambini fino a 11 anni, calano i ricoveri under 19

