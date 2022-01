Covid, il bollettino di oggi 22 gennaio: 171.263 nuovi casi e 333 morti, tasso di positività al 16,4% (Di sabato 22 gennaio 2022) in Italia, il di oggi sabato 22 gennaio 2022. Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) in Italia, il disabato 222022. Sono 171.263 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 ...

Advertising

GiovaQuez : Per il Cts il bollettino Covid deve rimanere quotidiano #COVID19 - AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - SkySport : Coronavirus: il bollettino di oggi del Ministero della Salute #SkySport #Coronavirus #Covid19 - jacques_jj6592 : RT @CorriereTorino: Covid in Piemonte, 13.378 casi e 11 morti Di nuovo in salita i ricoveri (+32) - ag_notizie : Covid, in Sicilia altri 7.508 nuovi casi nelle ultime 24 ore (622 nell'Agrigentino): ricoveri in calo… -