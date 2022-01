Covid, i dati: 171.263 nuovi contagi e 333 morti. Prosegue il calo dei ricoverati: 43 in meno da venerdì (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid individuati oggi in Italia, frutto di 1.043.649 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Secondo i dati del ministero della Salute, altre 333 persone positive sono morte. Sono 1.676 i pazienti in terapia intensiva, 31 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 121. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono 171.263 idaindividuati oggi in Italia, frutto di 1.043.649 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Secondo idel ministero della Salute, altre 333 persone positive sono morte. Sono 1.676 i pazienti in terapia intensiva, 31 innel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 121. Icon sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 inrispetto a ieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

