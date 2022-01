Covid | Gallera | “Lombardia migliora Lancet? Raccapricciante”

Leggi su italiasera

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Sono molto ottimista sulla situazione”“in. Non ci sono afflussi esagerati negli ospedali e rispetto alla seconda ondata siamo su un altro pianeta in termini di terapie intensive e ricoveri. E’ evidente che se ci troviamo in una situazione diversa rispetto all’anno scorso è grazie alla campagna vaccinale”. A dirlo all’Adnkronos è Giulio, consigliere regionale lombardo in quota Forza Italia ed ex assessore al Welfare in Regione, che traccia un quadro della situazione lombarda e replica all’articolo disugli errori commessi in tema di zona rossa. “I malati sono molto meno gravi, tranne la quota dei no vax e peraltro oggi c’è una capacità di testing molto rapida – sottolinea-. Penso che siamo in una fase di ...