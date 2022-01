Covid: Coraggio Italia, 'governo semplifichi regole quarantena' (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo depositato un'interrogazione dove chiediamo al ministro della Salute Roberto Speranza di attivarsi per approdare a una semplificazione dei meccanismi e dei percorsi burocratici che regolano le quarantene, in favore di una riduzione del periodo attualmente previsto, soprattutto per i positivi asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, senza ulteriori tamponi e ulteriori restrizioni”. Lo affermano in una nota i deputati di Coraggio Italia Felice Maurizio D'Ettore e Stefano Mugnai. “L'applicazione concreta delle misure messe in campo- aggiungono- sta creando infatti molti disagi. Si alimenta così il ricorso a un numero elevato di tamponi mettendo in seria difficoltà le Asl territoriali, oltre che le famiglie con figli, alle prese con il rientro alle attività scolastiche in presenza o in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Abbiamo depositato un'interrogazione dove chiediamo al ministro della Salute Roberto Speranza di attivarsi per approdare a una semplificazione dei meccanismi e dei percorsi burocratici che regolano le quarantene, in favore di una riduzione del periodo attualmente previsto, soprattutto per i positivi asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, senza ulteriori tamponi e ulteriori restrizioni”. Lo affermano in una nota i deputati diFelice Maurizio D'Ettore e Stefano Mugnai. “L'applicazione concreta delle misure messe in campo- aggiungono- sta creando infatti molti disagi. Si alimenta così il ricorso a un numero elevato di tamponi mettendo in seria difficoltà le Asl territoriali, oltre che le famiglie con figli, alle prese con il rientro alle attività scolastiche in presenza o in ...

