Covid, Bassetti a Primocanale: “La situazione si è stabilizzata. Paese bloccato dalle regole della quarantena, serve semplificazione” (Di sabato 22 gennaio 2022) “E’ evidente che con questo sistema siamo in un lockdown indiretto e bisogna cercare di semplificare. Questo non significa andare in giro da positivi, ma si fa fatica a districarsi tra le regole”, così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. (immagini: Primocanale) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) “E’ evidente che con questo sistema siamo in un lockdown indiretto e bisogna cercare di semplificare. Questo non significa andare in giro da positivi, ma si fa fatica a districarsi tra le”, così Matteo, direttoreclinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. (immagini:) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

NicolaPorro : ?? Morti di #Covid? La rivelazione di #Bassetti in diretta tv: così vengono conteggiati (VIDEO) ?? - La7tv : #lariachetira Conteggio dei decessi per Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Nel modulo con cui si referta la… - ilfattovideo : Covid, Bassetti a Primocanale: “La situazione si è stabilizzata. Paese bloccato dalle regole della quarantena, serv… - 5Ricomincio : - AseroGiovanna : RT @Carla_Ferrante: Siamo ancora in Europa, giusto? #Metsola #Europa #Covid_19 #COVID19 #RESISTENZA #Omicron #PandemiaMacrista #Bassetti #C… -