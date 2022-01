Covid, anche l’Irlanda abbandona le restrizioni. Il premier: «È tempo di essere di nuovo noi stessi» (Di sabato 22 gennaio 2022) Niente più Green pass per accedere ai luoghi di ristoro e di intrattenimento, niente più limiti di pubblico per gli eventi dal vivo e sportivi, pub e ristoranti di nuovo aperti oltre le 20. Da oggi in Irlanda decade la gran parte delle restrizioni imposte contro la diffusione del Covid. Da lunedì, poi, i lavoratori potranno tornare negli uffici su base scaglionata. Dublino, insomma, adotta una linea simile a quella di Londra, partecipando alla tendenza ad alleggerire le misure di contenimento che sta prendendo piede in diversi Paesi europei, fra i quali anche Francia e Spagna. In Irlanda via le restrizioni: «Torniamo noi stessi» In un discorso televisivo, il primo ministro Micheal Martin ha dichiarato alla nazione che è «tempo di essere di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Niente più Green pass per accedere ai luoghi di ristoro e di intrattenimento, niente più limiti di pubblico per gli eventi dal vivo e sportivi, pub e ristoranti diaperti oltre le 20. Da oggi in Irlanda decade la gran parte delleimposte contro la diffusione del. Da lunedì, poi, i lavoratori potranno tornare negli uffici su base scaglionata. Dublino, insomma, adotta una linea simile a quella di Londra, partecipando alla tendenza ad alleggerire le misure di contenimento che sta prendendo piede in diversi Paesi europei, fra i qualiFrancia e Spagna. In Irlanda via le: «Torniamo noi» In un discorso televisivo, il primo ministro Micheal Martin ha dichiarato alla nazione che è «didi ...

Advertising

GiovaQuez : Nel decreto ristori in CdM si apre agli indennizzi per tutti i danneggiati da vaccinazione 'raccomandata' anti Covi… - myrtamerlino : Dopo due anni di #Covid, in tutta Italia solo 200 scuole sono dotate di ventilazione meccanica. Bonus monopattini… - Adnkronos : #Covid, anche in Irlanda via le restrizioni e stop al #greenpass. - Piero42395724 : RT @Adnkronos: #Covid, anche in Irlanda via le restrizioni e stop al #greenpass. - matt7gh : @mino_cappmont @AdrianaSpappa @CristinaDragani @539th @vi__enne @Ruffino_Lorenzo In Italia sei novax se con prima d… -