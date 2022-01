Covid, a Hong Kong gli animalisti si oppongono allo sterminio dei criceti (Di sabato 22 gennaio 2022) Scoppia la protesta per l'abbattimento dei criceti dopo l'ordine di eliminarne 2mila legato a contagi in un pet shop di Causeway Bay, il cuore dello shopping di Hong Kong. Alcuni animalisti si sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Scoppia la protesta per l'abbattimento deidopo l'ordine di eliminarne 2mila legato a contagi in un pet shop di Causeway Bay, il cuore dello shopping di. Alcunisi sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una rete di amanti degli animali sta aiutando i proprietari di criceti di Hong Kong a evitare l'abbattimento. Le au… - Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - LaStampa : A Hong Kong migliaia di persone si offrono volontarie per adottare i criceti di chi lo abbandona per la paura del C… - Martina67540144 : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Hong Kong gli animalisti si oppongono allo sterminio dei criceti #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Hong Kong gli animalisti si oppongono allo sterminio dei criceti #covid -