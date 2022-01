(Di sabato 22 gennaio 2022) Con 214.099 tamponi effettuati è di 31.164 il numero didiregistrati in, con un tasso dità in calo al 14,5 (venerdì era 16,1%).

Advertising

Corriere : Ilicic sta di nuovo male (come dopo la prima ondata del Covid - reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - webecodibergamo : Covid, a Bergamo 3.018 nuovi positivi. In Lombardia +31.164 casi e 82 decessi - EItonMcCartney : RT @FrankDeSboer: Abbiamo fatto 120' mercoledì scorso, 90' a Bergamo una settimana fa, poi altri 120' tre giorni fa Fisicamente siamo messi… - FrankDeSboer : Abbiamo fatto 120' mercoledì scorso, 90' a Bergamo una settimana fa, poi altri 120' tre giorni fa Fisicamente siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

... dagli infortuni alfino alle ripetute sviste arbitrali e alla Coppa d'Africa . Signorile, ... il numero 12 era in campo da titolare, vederecontro l'Atalanta o Liverpool in Champions. 'Mr ...I pazientiricoverati in area medica scendono a 3.461 ( - 42) con un'occupazione del 33,1%; ... Nelle province lombarde si contano: 9.131 casi nel Milanese, di cui 3.546 a Milano città; a...Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 22 gennaio 2022. Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 gennaio 2022: la regione continua la sua lenta discesa di casi, ecco tutti i numeri aggiornati ad oggi ...