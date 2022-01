Covid | 23 nuovi casi locali nella Cina continentale

Advertising

NicolaPorro : Nuovi #dpcm, ulteriori restrizioni. La Gran Bretagna dice addio al #greenpass e noi, invece... perché? ?? - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - MediasetTgcom24 : Covid, 171.263 nuovi casi con 1.043.649 tamponi e altri 333 morti | Tasso di positività stabile al 16,4%… - infoitinterno : NUOVI 3619 CONTAGI COVID IN ABRUZZO E CINQUE DECESSI - matfontanarosa : @girpelliano Ci saranno nuovi sviluppi della trattativa con ogni probabilità la settimana prossima. Vlahovic è risu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

Nella Cina continentale sono stati registrati venerdì 23 contagi daa trasmissione locale. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui 10 deicasi erano a Pechino, sei a Tianjin, quattro nell'Henan e tre nel Guangdong. In tutta la Cina ...Toscana Icasiregistrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 12.190 su 74.873 test di cui 21.879 tamponi molecolari e 52.994 test rapidi. Il tasso deipositivi è 16,28% (72,2% ...Covid nel salernitano: un decesso a Siano nuovi contagi nei comuni della provincia di Salerno. Il report dei comuni ...(ANSA) - PARIGI, 22 GEN - Due giorni prima che il pass vaccinale francese (il corrispettivo del super green pass) entri in vigore, decine di migliaia di no-green-pass hanno oggi marciato per le strade ...