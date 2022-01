Così Baricco ha annunciato di avere la leucemia (Di sabato 22 gennaio 2022) Il computer aperto su una playlist di Spotify, un’edizione de “Il Circolo Pickwick” di Charles Dickens, posata accanto e una stanza d’ospedale a fare da cornice. Con questo scatto molto significativo, Alessandro Baricco, 63 anni, ha annunciato sulla sua pagina Instagram di avere la leucemia e di essere in attesa di un trapianto. “Ehm, c’è una notizia da dare — ha scritto l’autore di capolavori quali “Novecento” e “Oceano mare” — e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai“. Alessandro Baricco rivela di avere la leucemia “Quando hai una malattia del genere la cosa ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Il computer aperto su una playlist di Spotify, un’edizione de “Il Circolo Pickwick” di Charles Dickens, posata accanto e una stanza d’ospedale a fare da cornice. Con questo scatto molto significativo, Alessandro, 63 anni, hasulla sua pagina Instagram dilae di essere in attesa di un trapianto. “Ehm, c’è una notizia da dare — ha scritto l’autore di capolavori quali “Novecento” e “Oceano mare” — e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato unamielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai“. Alessandrorivela dila“Quando hai una malattia del genere la cosa ...

