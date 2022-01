Cosenza-Ascoli | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022)si gioca oggi alle 14.00 al “San Vito-Marulla”, per la 20a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa sono obbligati a correre alla ricerca della salvezza, mentre i bianconeri vogliono dare continuità al primo successo ottenuto in questo nuovo anno, per entrare nella zona playoff. Così ledella gara odierna. Statistiche e curiosità diIlha davanti un girone di ritorno complesso, che tuttavia Occhiuzzi e la sua squadra, vogliono sfruttare al meglio per garantirsi la permanenza in questa. Nelle tre giornate affrontate nel mese di dicembre, i rossoblù hanno prima perso in casa contro la Cremonese (2-0), poi pareggiato in trasferta contro il Pordenone ...