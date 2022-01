Cortesie per gli ospiti: Ilaria e Andrea vs Carolina e Francesca (Di sabato 22 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio 2022 è andata in onda la decima puntata della sedicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione). Ilaria e Andrea vs Carolina e Francesca La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Ilaria e Andrea contro Carolina e Francesca. Una sfida tra i menu Fantasie Sabaude e Un Po di Verde, ambientati nella città di Torino. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Carolina e Francesca con il punteggio di 22-21.5. Cortesie per gli ospiti su Discovery Qui trovate l’indice ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 22 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio 2022 è andata in onda la decima puntata della sedicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas da questa stagione).vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro. Una sfida tra i menu Fantasie Sabaude e Un Po di Verde, ambientati nella città di Torino. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 22-21.5.per glisu Discovery Qui trovate l’indice ...

Advertising

shouldv3never : @louismylight28_ stavo guardando cortesie per gli ospiti su real time :) com'è il libro? non lo conosco - zazoomblog : Cortesie per gli ospiti perché non c’è mai il vino a tavola? - #Cortesie #ospiti #perché #tavola? - mareadisogni : Chi è l’addetto alle musiche che ha messo Wah Wah nella puntata di Cortesie per gli ospiti? - Air_Wizard : Cortesie per gli ospiti senza Diego è davvero intollerabile ? Non si potevano cambiare gli altri due? ?? - gabrioue : @carusopascoski_ MA PARLI DI CORTESIE PER GLI OSPITI PENSAVO FOSSE MORTO -