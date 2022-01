Corsport: «Commisso ha ragione sui mali del calcio italiano, ma da noi la forma prevale sulla sostanza» (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport ospita la consueta interessante analisi di Alessandro Giudice l’unico che spiega realmente il calcio italiano dal punto di vista economico-finanziario. Una mosca bianca nel panorama italiano. Scrive dell’indice di liquidità: È ormai il terribile indicatore a turbare i sonni degli appassionati. Almeno da quando il calcio soffre di una crisi finanziaria causata dal Covid solo in parte, perché molto si deve alla penuria di capitali e alla tradizione italiana di fare gli imprenditori con poche risorse. Si rileva due volte l’anno: 31 marzo e 30 settembre, cioè prima delle due finestre di calciomercato e non deve scendere sotto 0,60. Su 100 euro di impegni a breve, almeno 60 vanno coperti da somme che la società potrà incassare entro 12 mesi. Spiegato a chi non è avvezzo ai bilanci è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport ospita la consueta interessante analisi di Alessandro Giudice l’unico che spiega realmente ildal punto di vista economico-finanziario. Una mosca bianca nel panorama. Scrive dell’indice di liquidità: È ormai il terribile indicatore a turbare i sonni degli appassionati. Almeno da quando ilsoffre di una crisi finanziaria causata dal Covid solo in parte, perché molto si deve alla penuria di capitali e alla tradizione italiana di fare gli imprenditori con poche risorse. Si rileva due volte l’anno: 31 marzo e 30 settembre, cioè prima delle due finestre dimercato e non deve scendere sotto 0,60. Su 100 euro di impegni a breve, almeno 60 vanno coperti da somme che la società potrà incassare entro 12 mesi. Spiegato a chi non è avvezzo ai bilanci è ...

Advertising

napolista : Corsport: «Commisso ha ragione sui mali del calcio italiano, ma da noi la forma prevale sulla sostanza» Giudice su… - Marco09083222 : @Avv_Bianco_Nero @JBertinato @MnNardiello @romeoagresti @DiMarzio @juventusfc @andagn @Gazzetta_it @CorSport E se l… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: (#Corsport) L'#Inter valuta di tutelarsi nelle sedi della giustizia sportiva per l'intervista al #FinancialTimes in cui… - gercci1 : RT @mirkonicolino: (#Corsport) L'#Inter valuta di tutelarsi nelle sedi della giustizia sportiva per l'intervista al #FinancialTimes in cui… - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: (#Corsport) L'#Inter valuta di tutelarsi nelle sedi della giustizia sportiva per l'intervista al #FinancialTimes in cui… -