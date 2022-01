Advertising

venti4ore : Coronavirus Siena monoclonali contro variante Omicron arrivano all’Ospedale le Scotte – Firenze Post - FirenzePost : Coronavirus Siena: monoclonali contro variante Omicron arrivano all’Ospedale le Scotte - thevolleynews : Casi di positività a Siena, rinviato l'anticipo con Mondovì - - SIENANEWS : Il motivo è la positività al Coronavirus di oltre tre pallavolisti della squadra senese - SienaFree : Coronavirus in provincia di Siena: 648 nuovi casi, 5.904 positivi, 87 (-10) ricoverati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Siena

Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 641.153 i casi di positività ale 7.983 i ... 74.387 a Pisa (+1.481), 49.699 a Livorno (+1.380), 56.589 ad Arezzo (+1.148), 40.793 a(+755), ...E' stata rinviata la partita, che era in programma domani sera alle ore 20,30 al PalaEstra, tra la Emma Villas Aubaye la Sinergy Mondovì. Il rinvio si deve alla positività aldi oltre tre pallavolisti della squadra senese. Si tratta di un match valevole per la quarta giornata del girone di ritorno ...Gli agonisti guariti dal Covid-19 possono tornare a fare sport. E’ infatti possibile prenotare la prestazione per il rilascio del permesso al “ritorno all’attività”, detto “return to play”. Come indic ...Il professor Mario Tumbarello, direttore Malattie infettive e tropicali dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese e docente dell’Università degli Studi, annuncia l’arrivo alle Scotte di nuove scor ...