Coronavirus, 333 morti e 171.263 contagi in un giorno: il tasso di positività sale al 16,4%, calano i ricoveri (Di sabato 22 gennaio 2022) Il bollettino del 22 gennaio 2022 Oggi, 22 gennaio, sono 171.263 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 179.106 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei contagiati sale a 9.781.191. I morti, nelle ultime 24 ore, sono 333 contro i 373 di ieri e i 385 del giorno prima. Il totale dei decessi in Italia è di 143.296. Gli attualmente positivi, invece, oggi sono 2.723.949 (ieri 2.695.703). I dati di oggi 22 gennaio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono in tutto 19.442 (ieri 19.485, -43) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.676 pazienti (ieri 1.707, -31). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 121, ieri 148, il giorno prima 155. In isolamento ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Il bollettino del 22 gennaio 2022 Oggi, 22 gennaio, sono 171.263 i nuovi casi diin tutta Italia contro i 179.106 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale deiatia 9.781.191. I, nelle ultime 24 ore, sono 333 contro i 373 di ieri e i 385 delprima. Il totale dei decessi in Italia è di 143.296. Gli attualmente positivi, invece, oggi sono 2.723.949 (ieri 2.695.703). I dati di oggi 22 gennaio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono in tutto 19.442 (ieri 19.485, -43) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 1.676 pazienti (ieri 1.707, -31). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 121, ieri 148, ilprima 155. In isolamento ...

