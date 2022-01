Coppa d’Africa, regolamento ottavi di finale: cosa succede in caso di pareggio al 90? (Di sabato 22 gennaio 2022) La Coppa d’Africa manda in archivio la fase a gironi e si prepara a vivere la fase ad eliminazione diretta. Si parte dagli ottavi di finale con le nazionali qualificate a caccia del pass per il prossimo turno. Ma cosa succede in caso di pareggio al 90?? A differenza di quanto è previsto in Copa America, gli ottavi di finale di Coppa d’Africa si giocano secondo lo schema classico: due tempi da 15? supplementari in caso di parità al termine del tempo regolamentare e, poi, eventualmente, i calci di rigore. Nessuna sorpresa quindi, a differenza della recente Copa America che non prevedeva l’extra time. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Lamanda in archivio la fase a gironi e si prepara a vivere la fase ad eliminazione diretta. Si parte daglidicon le nazionali qualificate a caccia del pass per il prossimo turno. Maindial 90?? A differenza di quanto è previsto in Copa America, glididisi giocano secondo lo schema classico: due tempi da 15? supplementari indi parità al termine del tempo regolamentare e, poi, eventualmente, i calci di rigore. Nessuna sorpresa quindi, a differenza della recente Copa America che non prevedeva l’extra time. Sportface.it in ognivi terrà compagnia ...

