Confindustria: “Con il caro energia rischio taglio a Pil dello 0,8%. Pochi i sostegni per le imprese” (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo il Centro studi di Confindustria l’attuale livello dei prezzi dell’energia, se protratto, potrebbe togliere alla crescita del Pil italiano del 2022 circa lo 0,8%. “Il rincaro dell’energia – evidenziano gli economisti di via dell’Astronomia – colpisce l’industria italiana” mentre “gli elevati contagi frenano i consumi di servizi”. Assistiamo ad una “risalita a forte rischio. A inizio 2022 si sono fatte più fitte le nubi, addensatesi già a fine 2021 sulla risalita del pil italiano, stimato in frenata nel quarto trimestre“. Per l’industria è attesa una flessione, segnala l’analisi ‘flash’ su congiuntura e previsioni del Centro studi di Confindustria. “Lo scenario per la manifattura ha iniziato a peggiorare a dicembre: il pmi (l’indice che monitora le decisioni dei responsabili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo il Centro studi dil’attuale livello dei prezzi dell’, se protratto, potrebbe togliere alla crescita del Pil italiano del 2022 circa lo 0,8%. “Il rindell’– evidenziano gli economisti di via dell’Astronomia – colpisce l’industria italiana” mentre “gli elevati contagi frenano i consumi di servizi”. Assistiamo ad una “risalita a forte. A inizio 2022 si sono fatte più fitte le nubi, addensatesi già a fine 2021 sulla risalita del pil italiano, stimato in frenata nel quarto trimestre“. Per l’industria è attesa una flessione, segnala l’analisi ‘flash’ su congiuntura e previsioni del Centro studi di. “Lo scenario per la manifattura ha iniziato a peggiorare a dicembre: il pmi (l’indice che monitora le decisioni dei responsabili ...

