Conferenza stampa Thiago Motta | «La vittoria di San Siro dà fiducia Derby impegno serio»

(Di sabato 22 gennaio 2022), allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia del match contro la Sampdoria: le dichiarazioni, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni. EUFORIA POST MILAN – «Dopo Sanle mie sensazioni sono state positive, come quando abbiamo giocato bene ma non abbiamo ottenuto ciò che meritavamo. Laè positiva, dàe dà consapevolezza: il lavoro fatto è quello giusto e ci dàper le prossime partite. Errore dell’arbitro? Non vanno fatti processi. Tutti possiamo migliorare e rispetto moltissimo il difficile lavoro degli arbitri. Non ...

Advertising

GiovaAlbanese : Domani alle 12 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #MilanJuve. - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ? Appuntamento alle 12:00 con la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #MilanJuve ? LIVE su @JuventusTV - zeratul75 : @ItalObserver @mervin985 @vi__enne @RegioneUmbria @MinisteroSalute Il Veneto dice 20% secco. Conferenza stampa Zaia oggi - Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: #Allegri in conferenza stampa: “Come ho già detto più volte, la rosa è questa e rimarrà questa, anche perché mancano or… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia del match contro la Sampdoria: le dichiarazioni Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato inper presentare la sfida contro la Juventus di domani sera valida per la 23° giornata di Serie A TIM . Il Milan sia la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A (51), ...Dopo le vittorie contro il Cagliari in campionato e contro il Lecce in Coppa Italia, la Roma cerca il terzo successo di fila e affronta l'Empoli al Castellani. "Con il Lecce era m ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa prima del Milan: “Viviamo un buon momento ma il percorso è ancora lungo perché mancano tante partite e siamo indietr ...