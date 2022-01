Conferenza stampa Italiano: «Vlahovic? Non vedo l’ora finisca il mercato» (Di sabato 22 gennaio 2022) Vincenzo Italiano ha parlato in Conferenza stampa prima della sfida contro il Cagliari. Le parole dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in Conferenza stampa. Le parole dell’allenatore della Fiorentina in vista della sfida contro il Cagliari: CAGLIARI – «Abbiamo delle certezze in più. Dobbiamo migliorare tanto. Loro sono in grande crescita e lo hanno dimostrato nelle ultime prestazioni. Sono gare che temo sempre. Servirà la massima attenzione». DRAGOWSKI-TERRACIANO – «Gioca chi sta meglio. La gestione per me è uguale per tutti». Vlahovic – «Il solito. Non cambia nulla per noi. Arriva da un rigore sbagliato, ma rimediato subito. Non vedo l’ora si chiuda il mercato». MALEH – «Sta crescendo, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Vincenzoha parlato inprima della sfida contro il Cagliari. Le parole dell’allenatore della Fiorentina Vincenzoha parlato in. Le parole dell’allenatore della Fiorentina in vista della sfida contro il Cagliari: CAGLIARI – «Abbiamo delle certezze in più. Dobbiamo migliorare tanto. Loro sono in grande crescita e lo hanno dimostrato nelle ultime prestazioni. Sono gare che temo sempre. Servirà la massima attenzione». DRAGOWSKI-TERRACIANO – «Gioca chi sta meglio. La gestione per me è uguale per tutti».– «Il solito. Non cambia nulla per noi. Arriva da un rigore sbagliato, ma rimediato subito. Nonsi chiuda il». MALEH – «Sta crescendo, ...

