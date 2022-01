Conferenza stampa Dionisi: «Berardi è recuperato. Juric grande allenatore» (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. TORINO – «Il Torino è una squadra forte e in salute, ha un buon organico e un ottimo allenatore. Dovremo sopperire a questo, mettere il 100%, per caratteristiche siamo una squadra che deve fare gioco, creare e capitalizzare. Abbiamo qualità offensive, ci manca un po’ di equilibrio, e stiamo lavorando su questo: a volte ci riusciamo, altre volte no. Dobbiamo comunque pensare più a noi che al Torino, sarà sicuramente difficile e piena di difficoltà, ma se avremo la testa giusta, sapremo anche noi creare problemi a loro». Berardi – «La cosa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) L’del Sassuoloha parlato alla vigilia della partita contro il Torino Alessiodel Sassuolo, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Torino. TORINO – «Il Torino è una squadra forte e in salute, ha un buon organico e un ottimo. Dovremo sopperire a questo, mettere il 100%, per caratteristiche siamo una squadra che deve fare gioco, creare e capitalizzare. Abbiamo qualità offensive, ci manca un po’ di equilibrio, e stiamo lavorando su questo: a volte ci riusciamo, altre volte no. Dobbiamo comunque pensare più a noi che al Torino, sarà sicuramente difficile e piena di difficoltà, ma se avremo la testa giusta, sapremo anche noi creare problemi a loro».– «La cosa ...

