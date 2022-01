Conferenza stampa Andreazzoli | «Puntiamo a fare la prestazione Mourinho…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 gennaio 2022), il tecnico analizza la sfida di domani contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni In, Aurelioha analizzato così la gara tra Empoli e Roma di domani. KO DI SAN SIRO – «Io sono sempre soddisfatto e penso di dare questa impressione. Volevamo seguire un percorso per ottenere questi risultati, poi il tempo ti permette di sistemare le cose. Ciò permette ai giovani e ai meno giovani di consolidarsi. Sono contento ma dobbiamo continuare in questo modo, sapendo che possiamo migliorare. I miei giocatori sono molto bravi nei fatti, ci rialziamo dopo ogni caduta. Cadremo ancora, anche in maniera pesante, ma l’aspetto morale conta tanto». ROMA – «Mi sembra ovvio che teniamo al risultato per migliorare la nostra posizione in ...