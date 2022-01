Como-Crotone, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di sabato 22 gennaio 2022) Como-Crotone è la gara della 20a giornata del campionato di Serie B 21-22, che questo pomeriggio, con inizio alle 14.00, viene ospitata dal “Sinigaglia”. Divise da 14 punti in classifica, le due formazioni si scontrano alla ricerca di punti che possano contribuire agli obiettivi stagionali. Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità di Como-Crotone Il Como ha iniziato con il piede sbagliato il 2022, cadendo per 2-0 in trasferta contro la Cremonese, brava a prendersi i tre punti grazie alle reti firmate da Buonaiuto e Baez. Nelle ultime due giornate dell’anno precedente, tuttavia, la squadra di Gattuso se l’era cavata piuttosto bene, prima vincendo fuori casa contro il LR Vicenza (1-0) e poi pareggiando al “Sinigaglia” con la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)è la gara della 20a giornata del campionato diB 21-22, che questo pomeriggio, con inizio alle 14.00, viene ospitata dal “Sinigaglia”. Divise da 14 punti in classifica, le duesi scontrano alla ricerca di punti che possano contribuire agli obiettivi stagionali. Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Statistiche e curiosità diIlha iniziato con il piede sbagliato il 2022, cadendo per 2-0 in trasferta contro la Cremonese, brava a prendersi i tre punti grazie alle reti firmate da Buonaiuto e Baez. Nelle ultime due giornate dell’anno precedente, tuttavia, la squadra di Gattuso se l’era cavata piuttosto bene, prima vincendo fuori casa contro il LR Vicenza (1-0) e poi pareggiando al “Sinigaglia” con la ...

