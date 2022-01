Commissione Ecomafie | sui PFAS serve una normativa statale uniforme

Advertising

antoninobill : “Pfas emergenza nazionale, serve una legge”. Pochi controlli, studi mai fatti, Regioni disinteressate: il dossier d… - monicascapin77 : RT @TgrRaiVeneto: 'La Miteni inquina ancora': relazione della commissione bicamerale ecomafie Tre anni fa il fallimento dell'azienda di Tri… - Mirandola59 : RT @ElioLannutti: “Pfas emergenza nazionale, serve una legge”. Pochi controlli, studi mai fatti, Regioni disinteressate: il dossier della c… - CarapucciEgeo : “Pfas emergenza nazionale, serve una legge”. Pochi controlli, studi mai fatti, Regioni disinteressate: il dossier d… - 5stelletv : “Pfas emergenza nazionale, serve una legge”. Pochi controlli, studi mai fatti, Regioni disinteressate: il dossier d… -

Commissione Ecomafie

La fotografia è scattata dallaparlamentare d'inchiesta sugli ecoreati, cosiddetta "", con una relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche. Il caso vicentino, ...... che monitorano il fenomeno delle; non è previsto un ruolo specifico per la costituenda ... A differenza di quanto affermato dal Vicepresidente di, l'impianto della proposta manca di ...Pochi controlli, studi mai fatti, Regioni disinteressate: il dossier. "Sono sostanze pericolosissime e le autorità non hanno gli strumenti per intervenire" ...In Veneto sono 400mila i cittadini nel cui sangue scorrono molecole che numerosi studi scientifici associano a immunotossicità, ma si continua a sversare i pericolosi acidi perfluoroalchilici ...