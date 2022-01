Comandano Harden e Irving | Brooklyn manda k o San Antonio così

(Di sabato 22 gennaio 2022) Gli Spurs hanno tenuto duro per quasi tre quarti, con Dejounte Murray ancora in una tripla doppia, ma alla fine hanno ceduto ai Nets 102 - 117: guarda gli highlights

A Estsempre i Wizards, battuti però nella notte dagli Hornets (quarta vittoria di fila) ... Ne approfitta Brooklyn, che riduce le distanze superando 109 - 99 Cleveland (27 punti per, ...Match tiratissimo al Fiserv Forum, vinto in volata dai campioni in carica: il quinto stop nelle ultime sei gare costa il primato ad Est ai Bulls, sorpassati da Brooklyn di un ritrovato James Harden.Martin Luther King Day in NBA e grande sfida tra Nets e Cavs. Vincono quest'ultimi grazie ad un super Darius Garland.