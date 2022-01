Colloqui tra Usa e Qatar per assicurare forniture di gas all’Ue in caso di invasione dell’Ucraina (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Financial Times sono in corso Colloqui tra Stati Uniti e Qatar per predisporre forniture di gas all’Europa in caso di invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Dall’ex repubblica sovietica transita infatti una buona parte del gas russo che alimenta l’Europa e da mesi Mosca sta utilizzando la leve delle forniture come strumento di pressione geopolitica sulla Nato. Oltre il 40% del gas consumato in Europa proviene dai giacimenti russi, i più ricchi del mondo. Un altro 30% arriva dalla Norvegia, il resto da altri paesi tra cui Algeria e Libia. Il Qatar è il terzo paese al mondo dopo Russia e Iran per riserve, nel suo sottosuolo si trovano 24mila miliardi di metri cubi di gas. Mentre la Russia ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Financial Times sono in corsotra Stati Uniti eper predisporredi gas all’Europa indida parte della Russia. Dall’ex repubblica sovietica transita infatti una buona parte del gas russo che alimenta l’Europa e da mesi Mosca sta utilizzando la leve dellecome strumento di pressione geopolitica sulla Nato. Oltre il 40% del gas consumato in Europa proviene dai giacimenti russi, i più ricchi del mondo. Un altro 30% arriva dalla Norvegia, il resto da altri paesi tra cui Algeria e Libia. Ilè il terzo paese al mondo dopo Russia e Iran per riserve, nel suo sottosuolo si trovano 24mila miliardi di metri cubi di gas. Mentre la Russia ha ...

