Colle, perché al Paese servono sette anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Egidio Tosato, relatore sul tema nella seconda sottocommissione della Commissione dei 75 alla Costituente, conia una formula icastica: «per il funzionamento del governo parlamentare occorre che il Capo dello Stato non sia né troppo debole né troppo forte». A precisa indicazione di rotta, cosicché, tra l’esperienza costituente francese verso quella che sarà la Quarta Repubblica e l’esperienza di Weimar, si traccia una linea ulteriore, che fa chiaro rifermento alla Terza Repubblica francese, più precisamente alla sua originale formulazione. (…). Egidio Tosato era ben consapevole del contesto sistemico. Nella sua relazione aveva sottolineato l’impegno ad attuare l’ordine del giorno Perassi, ovvero «adottare la forma di governo parlamentare, ma di adottarla con quei dispositivi costituzionali che valgano ad ovviare ai più gravi inconvenienti che essa, nella situazione data, naturalmente ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Egidio Tosato, relatore sul tema nella seconda sottocommissione della Commissione dei 75 alla Costituente, conia una formula icastica: «per il funzionamento del governo parlamentare occorre che il Capo dello Stato non sia né troppo debole né troppo forte». A precisa indicazione di rotta, cosicché, tra l’esperienza costituente francese verso quella che sarà la Quarta Repubblica e l’esperienza di Weimar, si traccia una linea ulteriore, che fa chiaro rifermento alla Terza Repubblica francese, più precisamente alla sua originale formulazione. (…). Egidio Tosato era ben consapevole del contesto sistemico. Nella sua relazione aveva sottolineato l’impegno ad attuare l’ordine del giorno Perassi, ovvero «adottare la forma di governo parlamentare, ma di adottarla con quei dispositivi costituzionali che valgano ad ovviare ai più gravi inconvenienti che essa, nella situazione data, naturalmente ...

Advertising

fattoquotidiano : Gomez a La7: “Berlusconi al Colle? Salvini e Meloni non si oppongono perché hanno paura di essere mazzolati da Rete… - formichenews : #Colle, perché al Paese servono sette anni Perché il Paese ha bisogno del settennato Quirinale? La presidenza a te… - PatriziaCirc : RT @matteoc1951: Condivido Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Draghi non deve andare al Colle perché sarebbe un presidente padrone” -… - CalosiGuido : Spero che Draghi resti PdC e che PdR diventi la Cartabia, che tra i nomi più quotati mi sembra il migliore. Anche p… - marcopescara68 : RT @IleanaSciarra: Di tutte le aperture dei quotidiani -Colle e trattative, quarantene e Dpcm- uno chapeau, mio personale, per @LaStampa :… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle perché La corsa contro il tempo del 'candidato' Draghi L'ex numero uno della Bce, non è un mistero, è più che disponibile ad andare al Colle. E anche lui ... Perché Draghi difficilmente può essere "candidato" da Enrico Letta senza rischiare di diventare il ...

Quirinale, Berlusconi ci pensa: "Ancora qualche ora per decidere" ... sabato vertice del centrodestra per 'sciogliere la riserva' Intervista ad Andrea Romano: 'Draghi va tutelato, non averlo al Colle o al governo sarebbe una rovina' Perché Berlusconi vuole Draghi al ...

Super green pass, Crisanti a La7: “Obbligo tampone su mezzi pubblici è inapplicabile Il Fatto Quotidiano L'ex numero uno della Bce, non è un mistero, è più che disponibile ad andare al. E anche lui ...Draghi difficilmente può essere "candidato" da Enrico Letta senza rischiare di diventare il ...... sabato vertice del centrodestra per 'sciogliere la riserva' Intervista ad Andrea Romano: 'Draghi va tutelato, non averlo alo al governo sarebbe una rovina'Berlusconi vuole Draghi al ...