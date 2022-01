Colle, il vertice del Centrodestra slitta alle 18 | Berlusconi ai suoi ministri: "Ancora non ho deciso" (Di sabato 22 gennaio 2022) Mancano due giorni dall'inizio delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica e il rebus sulle candidature è Ancora irrisolto. Gli occhi sono puntati sul vertice del Centrodestra in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Mancano due giorni dall'inizio delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica e il rebus sulle candidature èirrisolto. Gli occhi sono puntati suldelin ...

