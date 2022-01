Colle, il vertice del centrodestra alle 16 su Zoom. Pd e M5S in fribrillazione: nuovo giro di riunioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Oggi il centrodestra, domani i giallorossi e poi il solo M5s. E, ancora, Letti, Renzi, Salvini. In vista del primo voto per il Quirinale, che si terrà lunedì, si intensificano le riunioni delle e tra le forze politiche. Nel pomeriggio si terrà, da remoto, il vertice del centrodestra, rispetto al quale è stato mantenuto il massimo riserbo fino alla mattinata di oggi, quando poi è stato chiarito che si terrà alle 16, con i partecipanti Collegati su Zoom. L’attesa per il vertice del centrodestra Dalla riunione si attende lo scioglimento della riserva sulla candidatura da parte di Silvio Berlusconi, rispetto alla quale non sono emerse anticipazioni neanche al termine del summit che il Cav ha avuto ieri a Villa San Martino con i dirigenti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Oggi il, domani i giallorossi e poi il solo M5s. E, ancora, Letti, Renzi, Salvini. In vista del primo voto per il Quirinale, che si terrà lunedì, si intensificano ledelle e tra le forze politiche. Nel pomeriggio si terrà, da remoto, ildel, rispetto al quale è stato mantenuto il massimo riserbo fino alla mattinata di oggi, quando poi è stato chiarito che si terrà16, con i partecipantigati su. L’attesa per ildelDalla riunione si attende lo scioglimento della riserva sulla candidatura da parte di Silvio Berlusconi, rispetto alla quale non sono emerse anticipazioni neanche al termine del summit che il Cav ha avuto ieri a Villa San Martino con i dirigenti ...

