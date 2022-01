Colle | alle 16 il vertice del Centrodestra | attesa la decisione di Berlusconi

Advertising

fattoquotidiano : .@marcotravaglio:'Gli spingitori di Draghi al Colle sono tutti coloro che fino alla settimana scorsa dicevano che d… - Corriere : Che qualità servono al Quirinale? Draghi in testa alle preferenze - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Il vertice di centrodestra sul Colle convocato da #Salvini, si dovrebbe tenere nel pomeriggio a Roma, probabilmente alle… - ultimenotizie : Il vertice di centrodestra sul Colle convocato da #Salvini, si dovrebbe tenere nel pomeriggio a Roma, probabilmente… - franco_sala : RT @dariodivico: Pagnoncelli - Quirinale, il sondaggio: Draghi in testa alle preferenze -

Ultime Notizie dalla rete : Colle alle

22 gen 10:4716 il vertice del Centrodestra: Berlusconi sarà collegato da Arcore Silvio Berlusconi, molto probabilmente, resterà ad Arcore e si collegherà via Zoom al vertice di Centrodestra che ...... rivendica Salvini, "avrà l'onore e l'onere di proporre per iluna candidatura di alto profilo". Decisamente più loquaci le fonti leghiste che non quelle di Arcore. Il punto è cheotto di ...Su Rai2, sabato 22 gennaio, alle 22.40 andrà in onda Speciale Tg2 “Il Colle più alto”, condotto da Maria Antonietta Spadorcia , per seguire in diretta con ospiti e collegamenti, le ultime ipotesi ...(Adnkronos) – Sull’imminente voto per il Quirinale niente Villa Grande, stavolta il vertice di centrodestra sul Colle convocato da Matteo Salvini, si dovrebbe tenere nel pomeriggio a Roma, probabilmen ...